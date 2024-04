Helena Englert pojawiła się na festiwalu OFF Camera w "KOWBOJSKIEJ" stylizacji. Hit czy kit? (ZDJĘCIA)

Helena Englert, córka aktorów Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, pojawiła się na czerwonym dywanie Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. W piątek wystartowała siedemnasta edycja festiwalu, który potrwa do 5 maja. W tym czasie widzowie zobaczą blisko 90 produkcji z całego świata w czasie ponad dwustu projekcji. Z tej okazji do Krakowa zjedzie ponad 400 międzynarodowych i krajowych gości w tym Stephen Fry i Patrick Wilson, znany masowej publiczności dzięki rolom Eda Warrena w serii filmów "Obecność" oraz Orma w cyklu "Aquaman".