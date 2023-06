Helena Vondrackova zaliczyła POWAŻNĄ WPADKĘ na koncercie TVP! Wyszła i zaśpiewała z playbacku, potem było tylko gorzej (WIDEO)

Za nami koncert TVP Lato z naszą telewizją w Łowiczu, którego gwiazdą była m.in. czeska piosenkarka Helena Vondrackova. Polscy widzowie mają do niej wyraźną słabość, co najwyraźniej skłoniło stację do sprowadzenia jej do naszego kraju, aby na scenie wybrzmiał ponadczasowy hit "Malovany dzbanku". Niestety nie wszystko poszło tak, jak zapewne oczekiwano.