Hi Hania z Genzie mówi o zarobkach: "Wypłata jest regularna, ale... NIE OD FRIZA" (WIDEO)

Hi Hania o karierze influencerki. Zdradziła, jakim szefem jest Friz

Choć 23-latka przyznała, że to właśnie Friz wypromował ją na większą skalę, zaznaczyła, iż wcześniej próbowała swoich sił jako influencerka - chodziła na eventy, a dzięki przyjaciółce zaczęła docierać do większego grona odbiorców. Gdy zgromadziła kilka tysięcy obserwatorów, zgłosiła się do programu "Twoje 5 minut", który zapewnił jej miejsce w domu Genzie. Puchalska opowiedziała reporterce Pudelka o kulisach pracy influencerki i działalności w Genzie. Zdradziła również, jakim szefem jest Friz. Hi Hania określiła Karola Wiśniewskiego mianem "szefa inspirującego".

Gdy on zwraca na coś uwagę, to jest to uwaga dana w sposób taki, że ty chcesz działać jeszcze bardziej (...). On ma takie niesamowite doświadczenie, po prostu przyjmę tę radę, zobaczmy i zazwyczaj one się sprawdzają. Jest na pewno bardzo pomocny i bardzo otwarty. Zawsze powtarza, że jeżeli mamy jakiś problem, jakieś wątpliwości w czymkolwiek, to, że on jest bardzo na nas otwarty i na nasze problemy - zdradziła influencerka.