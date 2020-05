Hilary Duff odpowiada na teorie spiskowe, że jest... pedofilką i handluje dziećmi. "OBRZYDLIWE"

Nie da się ukryć, że czasy świetności Hilary Duff ma już dawno za sobą. Amerykańska aktorka zaliczyła swój debiut na małym ekranie rolą w cieszącym się wyjątkową popularnością serialu dla młodzieży Lizzie McGuire, który pomógł jej uzyskać status jednej z największych dziecięcych gwiazd w Hollywood. Będąc jeszcze nastolatką, Hilary wystąpiła w kilkunastu produkcjach kierowanych do młodszej publiczności, co tylko umocniło jej pozycję w branży. Niestety, po wkroczeniu w dorosłość celebrytka przestała cieszyć się takim wzięciem u producentów, co kiedyś, w rezultacie stając drugoligową aktorką angażowaną do produkcji raczej niskich lotów.

Jednym z powodów, dla których Duff zwolniła tempo i odłożyła karierę na drugi plan, jest fakt, że w 2012 roku ona i jej pierwszy mąż, hokeista Mike Comrie zostali rodzicami małego Luci Cruza. Cztery lata później Amerykanka nieoczekiwanie rozwiodła się Comriem, znajdując pocieszenie w ramionach piosenkarza Matthew Koma. Owocem ich miłości jest córka Banks Violet.

Choć aktorka przez ostatnie lata raczej starała się nie dawać brukowcom tematów do plotek na swój temat, w ostatnim czasie Hilary stała się bohaterką niemałego skandalu. Po tym, jak 32-latka udostępniła w sieci zdjęcie synka, którego ciało pokryte było białymi znamionami, w Internecie rozpętała się istna burza. Zaniepokojeni internauci zaczęli snuć makabryczne teorie spiskowe, jakoby Duff miała dopuścić się na chłopcu aktu pedofilii i... handlu dziećmi. Na Twitterze masowo zaczęły pojawiać teorie spiskowe, w których aktorce zarzucano katowanie 8-latka oraz zamiar sprzedania go na czarnym rynku. W kuluarach pojawiły się też plotki o wojnie gwiazdy z byłym małżonkiem, który "robi, co w jego mocy, by odebrać swojej ex prawa do opieki nad chłopcem". W sobotę Hilary w końcu postanowiła przerwać milczenie i odeprzeć krzywdzące zarzuty, publikując na Twitterze specjalne oświadczenie.