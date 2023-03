Historia miłości Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś. W tle mocne słowa byłej partnerki: "Żartowała, że jest gotowa go przelecieć"

Alicja Bachleda-Curuś od lat obecna jest w show biznesie, w którym to pojawiła się już w młodym wieku. Rozgłos przyniosła jej rola Zosi w "Panu Tadeuszu", choć na jej koncie nie brak międzynarodowych produkcji. Aktorka zagrała między innymi w szwajcarskim filmie "Na wschód" czy w amerykańskim filmie "Handel" . Nie sposób pominąć również jej głównej roli w produkcji Neila Jordana "Ondine" , na której planie poznała Colina Farrella . Mimo że gwiazda dość rzadko opowiada o życiu prywatnym, to na temat relacji z irlandzkim aktorem zdarzyło jej się uchylić w przeszłości rąbka tajemnicy.

Colin Farrell i Alicja Bachleda-Curuś zapałali do siebie uczuciem na planie "Ondine"

Była partnerka Colina Farrella twierdziła, że Bachleda-Curuś podrywała aktora, gdy byli jeszcze parą

Pojawiła się aktorka o smukłym ciele i oczami koloru dojrzałych trufli, żartując, że jest gotowa go przelecieć. Powiedział: "Nareszcie!". Bo niby co miał powiedzieć? - wspominała.

Rozstanie Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś

Ważne, by spojrzeć na związek z boku i zastanowić się, czy idziemy we właściwym kierunku. Cieszę się, że nam się to udało i podjęliśmy z Colinem decyzję, by nasz związek przerodził się w ten bardziej przyjacielski, równocześnie odnosząc się z szacunkiem do uczucia, które nas łączyło. Bo mimo że nie żyjemy razem, jesteśmy sobie bliscy i wzajemnie się wspieramy. I zależy nam, żeby w miłości wychowywać naszego Henia - tłumaczyła.