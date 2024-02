Hiszpańska dziennikarka twierdzi, że rodzina królewska ZATAIŁA prawdziwy stan zdrowia księżnej Kate. Pałac już zabrał głos

Laa 9 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Ależ każdy to przeżywa. To jest magia tajemnicy. Jak dawne gwiazdy Hollywood które do dziś się tak wielbi. Współcześnie nie ma gwiazd poza royalsami. Celebryci siedzą na social mediach, dzielą się każdym fragmentem życia. To nie ma takiej magii. Podobnie Meghan. Chciała być wielką gwiazdą ale zaczęła od wywiadów, podcastów I seriali gdzie opowiedziała o sobie wszystko. I cyk, koniec magii. A mogła sobie odpuścić wywiady z Oprą. Dziś mogła być takim obiektem obsesji jak Kate