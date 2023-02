Gerard Pique ZAMIESZKAŁ już z kochanką! Wcześniej chcieli zaczekać ze względu na... Shakirę

Gerard Pique już zamieszkał z kochanką! Wcześniej planowali zaczekać ze względu na Shakirę...

Nie jest tajemnicą, że nowa ukochana Gerarda Pique niezbyt dobrze znosi medialne zamieszanie wokół ich związku - przytłoczona presją 23-latka niedawno miała nawet trafić do prywatnej kliniki po napadzie lęku. Okazuje się, że zły stan psychiczny Clary Chii Marti skłonił kobietą i jej partnera do podjęcia istotnej dla ich związku decyzji. Jak donoszą hiszpańskie media, para właśnie postanowiła bowiem razem zamieszkać.

Jak poinformowały Laura Fa i Lorena Vasquez z "El Periodico", początkowo Pique i jego partnerka planowali nieco wstrzymać się z zamieszkaniem w jednym gniazdku, a wszystko to ze względu na Shakirę. Po rozstaniu z piłkarzem wokalistka chciała bowiem przeprowadzić się do Miami i walczyła z Pique w sądzie, by wywieźć do USA dwójkę synów. Choć ostatecznie Kolumbijka dopięła swego w sądowej batalii, aktualnie wciąż rezyduje w Barcelonie. Mimo wszystko piłkarz i jego kochanka postanowili zmienić wspólne plany.