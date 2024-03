Hołownia i Kosiniak-Kamysz pozują z dziećmi na rękach. Internauci grzmią: "Mają córki, a w ogóle nie myślą o ich prawach" (FOTO)

REFERENDUM? 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dlaczego uparcie milczycie o wyniku referendum, które było kilkanaście dni temu, 8. marca (specjalnie w Święto Kobiet!), w bardzo chwalonej od kilku lat „postępowej Irlandii”? Referendum dotyczyło zmiany Konstytucji Irlandii z 1937 roku, gdzie określona jest rola mężczyzny i kobiety „w domu”. Otóż kobieta ma w Konstytucji rolę typowo tradycyjną, konserwatywną, czyli „gospodyni domowej, wychowującej dzieci, gotującej obiady itd.”. Homoseksdualny premier Leo Varadkar chciał to zmienić na drodze referendum, żeby usunąć ‘very old-fashioned, very sexist language about women’ (chyba nie trzeba tłumaczyć?). NO I BUM!!! Ponad 67% głosujących (wiele młodych!) zdecydowało, żeby NIC NIE ZMIENIAĆ, ZOSTAWIĆ zapisy Konstytucji sprzed 87 lat! W „postępowych mediach” świata szok i niedowierzanie. Lewacy, a szczególnie wojujące feministki, starają się zamieść sprawę pod dywan, przemilczeć. W „jedynie słusznej” Gazecie Wyborczej oznajmiono, że referendum w Irlandii to dowód na..... brak demokracji! TAK! Według tych spadkobierców marksistowskiego „materializmu dialektycznego” demokracja z pewnością byłaby, gdyby tam rządziła jedna partia – np. Irlandzka Zjednoczona Partia Robotnicza, a jej I Sekretarz z Komitetem Centralnym decydowaliby o woli i szczęściu narodu... To samo może być w Polsce z referendum o aborcji i dlatego właśnie Żukowskie, Tuski, Czarzaste, Biejaty i inni z rządzącej ekipy zdecydowanie są przeciwni takiemu głosowaniu...