Honorata Skarbek z torebką za 15 tysięcy. Wiemy, gdzie kupić podobną nawet za 60 zł

Wszystko wskazuje na to, że nie tylko "zwykli zjadacze chleba" inspirują się stylem gwiazd , ale też celebrytki chętnie czerpią modowe natchnienie od siebie nawzajem. Ostatnio pisaliśmy o tym, że takie gwiazdy, jak Karolina Pisarek, kochają nosić ekskluzywne mokasyny Prady , a zaraz później Honorata Skarbek wrzuciła na swój Instagram dopracowany look, w którym pojawiły się dwa elementy tego domu mody : spodnie i torebka. Jak się pewnie domyślacie, tanie nie były. Czyżby nie tylko diabeł ubierał się u Prady?

Total look Prada. Honorata Skarbek w stylizacji dopracowanej do perfekcji

Nie od dziś wiadomo, że Honorata Skarbek uwielbia modę i doskonale wie, co aktualnie dzieje się w trendach. Nikogo więc nie powinno dziwić, że piosenkarka wybrała się na zakupy akurat do butiku Prady – w końcu ta włoska marka ma ostatnio naprawdę wysokie notowania wśród rówieśniczek Honki Biedronki, które pretendują do miana it-girls.