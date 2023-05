Horoskop dzienny na czwartek - 11 maja

Horoskop dzienny - Baran

Dziś musisz uzbroić się w dużą dawkę cierpliwości. Przed Tobą trudny okres. W pracy musisz wykazać się większym wyczuciem, a do nowo poznanych osób podchodź z dystansem. W związku kłótnie i nie porozumienia. Aby wyjść z nich obronną ręką, musisz zachować spokój.

Horoskop dzienny - Byk

Dziś nie będziesz mieć na nic siły ani ochoty. Twoje wysiłki w pracy warto trochę wyciszyć i cofnąć się o krok do tyłu. Tego dnia nie wychylaj się zbytnio i rób tylko to co musisz. Możliwe problemy ze zdrowiem. Zmiana diety na pewno pomoże.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Spotkasz się z osobą, z którą dawno się nie widziałeś. Będzie miała dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Warto zacząć powtarzać sobie wszystkie języki, których uczyłeś się przez lata, bo na pewno się to przyda.

Horoskop dzienny - Rak

Będzie to bardzo burzliwy dzień, jeśli chodzi o uczucia. Dzisiaj nic w Twoim wydaniu nie jest grzeczne ani spokojne. Po prostu działasz bez zastanowienia. Będziesz nakręcony na kłótnie i znajdziesz do tego pretekst bez problemu.

Horoskop dzienny - Lew

Dzisiejszy dzień będzie spokojniejszy niż zwykle. Nie będziesz musiał mocno skupiać się na pracy, przez co znajdziesz czas dla bliskiej ci osoby. Aura zacznie sprzyjać Twoim finansom. Może do dobry czas w coś zainwestować?

Horoskop dzienny - Panna

To nie jest najlepszy czas na porządkowanie spraw sercowych. Nawet jeśli wydaje Ci się, że uczucie w Twoim związku wygasa lub nie jest dane ci spotkać na swojej drodze drugiej połówki, to postaraj się przeczekać ten czas. Dobra passa do ciebie wróci i wszystko zacznie się układać, tak jakbyś tego chciał.

Horoskop dzienny - Waga

W końcu poczynisz kolejne kroki w swojej ścieżce zawodowej, a także zadbasz o szeroko pojęte interesy. Twój intelekt podpowie ci co zrobić, aby komuś zaimponować. Ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, ale boi się o nią poprosić. Rozejrzyj się wkoło i postaraj się mu pomóc.

Horoskop dzienny - Skorpion

Całą swoją dumę schowaj tego dnia do kieszeni. Nie będzie ci do niczego potrzebna, a tylko może ci zaszkodzić. Wyciągnij rękę do kogoś, z kim byłeś ostatnio zwaśniony. Zobaczysz, że od razu poczujesz się lepiej i będzie ci od razu lżej na sercu.

Horoskop dzienny - Strzelec

Od rana będziesz czuć przypływ pozytywnej energii. Z radością wstaniesz z łóżka i dzień zaczniesz od razu na wysokich obrotach. Będziesz gotowy podjąć się każdego wyzwania. Szykuje się pewna impreza, na której pozytywnie zamieszasz.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Dziś czeka cię dość niespokojny dzień. Będziesz mieć wrażenie, że w Twoje życie wkrada się chaos., nad którym nie potrafisz zapanować. Zostaniesz dziś sprowokowany i wciągnięty do walki w nie swojej sprawie.

Horoskop dzienny - Wodnik

Dzisiaj poczujesz się niezwykle dobrze. Uwolnisz się od jakiegoś obciążenia, niechcianego obowiązku czy też przymusu obecności w jakimś miejscu. Dziś jest idealny dzień na zmianę w wyglądzie. Nawet najmniejsza metamorfoza sprawi ci uśmiech.

Horoskop dzienny - Ryby

Jeżeli jesteś singlem, to z większą rozwagą i ostrożnością nawiązuj nowe znajomości. Początki zawsze są piękne i kolorowe. Jednak z czasem wychodzi prawdziwe oblicze obiektu westchnień i wtedy może dojść do niemiłego zdziwienia.

