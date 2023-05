Horoskop dzienny na niedzielę - 14 maja

Horoskop dzienny - Baran

Ktoś mocno stara się, wśród Twoich znajomych, wyrobić o Tobie złe zdanie. Ta osoba sugeruje, że jesteś toksyczny. Postaraj się namierzyć wroga, bo nie ograniczy się do pomówień. Trzeba będzie się z nim zdecydowanie rozmówić, a może nawet pożegnać. Nie daj sobie wejść na głowę.

Horoskop dzienny - Byk

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Zbliża się impreza, którą będziesz organizować. Ktoś będzie próbować wpłynąć na listę zaproszonych gości. To Twój dzień i nie pozwól nikomu wejść sobie na głowę.

Horoskop dzienny - Rak

Niby wszystko układa się w Twoim związku, jednak coraz częściej myślisz o skoku w bok. To jeszcze nic złego, gdy pomyślisz sobie o innej osobie, ale gdy myśli przeistoczą się w czyny, to może nie być już tak fajnie i kolorowo. Nie licz na świetną zabawę bez konsekwencji.

Horoskop dzienny - Lew

Dziś nie licz na specjalną przychylność losu. Lepiej zostań w domu, a jeśli masz ogród, to w nim sobie odpoczywaj. Pech będzie próbował ciebie znaleźć, więc nie pozwól mu na to.

Horoskop dzienny - Panna

Dziś poświęć uwagę swojej rodzinie i bliskim. Postaraj się być dla wszystkich ciepły i miły, bo ostatnio tego u ciebie brakowało. Zadbaj o wspólnie spędzony czas, czy to na grach, czy na spacerze.

Horoskop dzienny - Waga

Dziś jest Twój dzień. Od rana będziesz w dobrym nastroju i pozytywnym nastawieniem do życia i otoczenia. Co prawda czekają ciebie dziś zaległe prace, ale o dziwo wykonanie ich przyniesie ci dużo satysfakcji.

Horoskop dzienny - Skorpion

Nie możesz rozpamiętywać tak przyszłości, bo przegapisz coś co może wydarzyć się teraz. Czas ruszyć do przodu i otworzyć się na nowe.

Horoskop dzienny - Strzelec

Tego dnia będziesz mocno rozkojarzony. Nie wykluczone, że zgubisz coś ważnego, np. telefon lub klucze. Może lepiej zostać w domu i zająć się zaległymi obowiązkami lub porządkami? Jeżeli bardzo chcesz się z kimś spotkać, to zaproś te osoby do siebie. Wyjdzie ci to na dobre.