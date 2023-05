Horoskop dzienny na piątek - 12 maja

Horoskop dzienny - Baran

Nie musisz daleko szukać. Miłość jest tuż obok ciebie. Jednak dobrze by było, gdybyś wykazała nieco więcej inicjatywy. Biernym siedzeniem w miejscu niczego nie osiągniesz. Przygoda, która jest tuż przed Tobą może okazać się miłością na dobre i na złe.

Horoskop dzienny - Byk

Dzisiaj będziesz zmuszony rozstać się z czymś do czego byłeś bardzo przyzwyczajony. Czas wyrzucić zbędne i zużyte rzeczy. Te drobne zmiany są niezbędne i konieczne. Nie opieraj się, wszystko wyjdzie ci na dobre.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Wypadałoby wzmocnić kontakty towarzyskie. Odezwij się do osób, z którymi zerwałeś kontakt przez nadmiar obowiązków. Będzie miło nie tylko Tobie, ale również i im.

Horoskop dzienny - Rak

Dziś nie będziesz mógł się z nikim dogadać na płaszczyźnie prywatnej. Ktoś doznał jakiegoś przesterowania i nadaje na obcych falach. Nie zachęcaj do rozmowy, ani nie naciskaj. To nie jest na to odpowiedni moment.

Horoskop dzienny - Lew

Twoja nowa inwestycja przyniesie ci więcej zysków niż mogłeś się tego spodziewać. Wszystko zawdzięczasz bliskim ci znajomym, którzy wiernie pomagali ci w zdobyciu sukcesu. Musisz im podziękować zapraszając na kolację.

Horoskop dzienny - Panna

Wszystkie Twoje ambicje zawodowe i edukacyjne będą mocno zaspokojone. Masz w sobie silne przeświadczenie, że dokonałeś dobrych wyborów. Tego się trzymaj i nie podważaj swoich decyzji.

Horoskop dzienny - Waga

Dziś podejmiesz się realizacji jakiegoś wyzwania, którego na początku będziesz się stresować, a które potem przyniesie ci same korzyści. W sferze uczuciowej po prostu ciesz się, że kogoś masz. Single, które mają obiekt westchnień powinny dać sobie szansę. Koniecznie jak najwięcej czasu spędzaj na powietrzu.

Horoskop dzienny - Skorpion

Dziś możesz doświadczać pewnych niepewności, co do tego co zrobiłeś lub zamierzasz zrobić. Nie będziesz wstanie przewidzieć pewnych sytuacji, które nie do końca będą szły po Twojej myśli.

Horoskop dzienny - Strzelec

W sferze miłosnej nie zabieraj się za niepotrzebne zmiany. Pozostaw wszystko tak jak jest, gdyż możesz wyjść na nich niezbyt dobrze. Poczujesz spadek energii. Nie pozostawiaj tego tak bez echa. Warto zainteresować się swoim zdrowiem.

Horoskop dzienny - Koziorożec

W tym dniu będziesz robił wrażenie niemal na każdym. Zainteresują się Tobą kilka osób, które będą walczyć o Twoje wdzięki. Spodziewaj się, że Twoja wiedza, kompetencje lub inne atuty zostaną zauważone.

Horoskop dzienny - Wodnik

Tego dnia nagle przyjdzie do ciebie oprzytomnienie i otrzeźwienie. Musisz poważnie potraktować wszystkie symptomy, jakie wysyła ci Twoja podświadomość. Źle się z czymś czujesz, czegoś nie akceptujesz. Już czas przyznać się, że trochę siebie ostatnio zaniedbałeś.

Horoskop dzienny - Ryby

Los okaże się dla ciebie wyjątkowo łaskawy. Twoje pomysły mają dziś szanse zostać zrealizowane. To będzie wyjątkowy dzień, który na długo zapadnie ci w pamięci. Nie zmarnuj go i wykorzystaj do granic możliwości.

