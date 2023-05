Horoskop dzienny na sobotę - 6 maja

Horoskop dzienny - Baran

Rzeczy, o których myślałeś już od dłuższego czasu zaczną się urzeczywistniać. Zdobędziesz w końcu upragnione środki, które pomogą ci zrealizować swoje marzenie. Na rozrywkę i ocieplenie atmosfery w partnerstwie przyjdzie czas wieczorem.

Horoskop dzienny - Byk

Pewne myśli nie dają ci spokoju. W końcu powiesz dość i przestaniesz dawać jakiekolwiek taryfy ulgowe swoim znajomym i bliskim. Nikomu nie zamierzasz już pobłażać ponad miarę, tak jak było do tej pory. Powinieneś szczerze przedstawić, jakie masz oczekiwania, to jest na to idealny dzień.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Dziś jest ten dzień. W końcu zrozumiesz, że warto było tak długo czekać na to, co wydawało ci się już niemożliwe i z góry skazane na klęskę. Nie poddawaj się i oby tak dalej.

Horoskop dzienny - Rak

Sobota będzie Twoja. Doskonale wczujesz się w trudne emocje osoby z Twojego otoczenia i pomożesz jej uporać się z problemami. Będziesz dosłownie lekiem na całe zło. W zamian dostaniesz miłą niespodziankę.

Horoskop dzienny - Lew

Zastanów się dwa razy zanim coś powiesz i przestań wykłócać się z przełożonymi, nawet jeśli to ty masz rację. Pamiętaj, nie ma ludzi niezastąpionych, a chyba nie chcesz szukać nowej pracy? Rób swoje i pamiętaj, ile jesteś wart, i nie przejmuj się tym, co do ciebie ktoś mówi.

Horoskop dzienny - Panna

Dziś uda ci się załatwić wszystko bezproblemowo. Twoja relacja zaczyna się zacieśniać i możesz poczuć, że jesteś gotowy na zupełnie nowy poziom emocjonalny. Jeśli przez myśl przejdzie wspólne zamieszkanie, zaręczyny lub poszerzenie rodziny, to czemu nie.

Horoskop dzienny - Waga

W pracy zakolegujesz się z nowym pracownikiem, z którym od razu złapiesz dobry kontakt. W sprawach sercowych jest to dobry moment na załatwienie wszystkich spraw, które przez ostatnie miesiące zamiataliście pod dywan.

Horoskop dzienny - Skorpion

Dziś spokojny dla ciebie dzień. Złe myśli, które ogarniały ciebie, miną, i odetchniesz z ulgą. Masz poczucie wygranej oraz tego, że zdobyłeś to, na czym ci zależało, więc teraz przyjdzie przyjemne rozprężenie i czas na świętowanie.

Horoskop dzienny - Strzelec

Szykują się zmiany w Twoim życiu. Dziś jest doskonały czas, aby coś zrobić w swoim związku. Umów się ze swoja drugą połową na romantyczną kolację przy świecach. W ten prosty sposób odnowicie więzi, jakie was łączą i wzmocnicie swój związek. Jeżeli jesteś singlem, miej oczy dookoła głowy. Ktoś zacznie z Tobą flirt, który przerodzi się w coś więcej.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Dzisiaj będziesz oazą spokoju. Osoby, które będą chciały się z Tobą pokłócić, nie będą zadowolone z tego faktu. Zajmiesz się pożytecznymi sprawami i zadbasz o swój komfort. Dziś najważniejszy jest dla ciebie relaks.

Horoskop dzienny - Wodnik

Będziesz kontynuować żegnanie się z pewnymi przykrymi sprawami, które od dłuższego czasu nie dają ci spokoju. Zrozumiesz, że głową muru nie przebijesz, chociażby była ona tak inteligentna, jak Twoja. Pamiętaj, że coś musi zejść na dalszy plan, żeby zrobić miejsce na nowe, lepsze. Twoja kondycja i poziom energii zaczną wyglądać już lepiej, szczególnie wieczorem.

Horoskop dzienny - Ryby

Twoja miłość na nowo zakwitnie. Wszystkie przeszkody, jakie stawały wam w związku na drodze, w końcu znikną. Uda Ci się osiągnąć wszystko to, co jeszcze do niedawna wydawało Ci się niemożliwym do osiągnięcia. Z pomocą starego przyjaciela zyskasz jeszcze więcej.

