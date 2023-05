Horoskop dzienny na środę - 17 maja

Horoskop dzienny - Baran

Dzisiaj będziesz starać się wszystkich rozweselić. Bardzo dobrze, bo osoby z twojego otoczenia nie będą tryskać dobrym humorem. Będziesz zachęcał innych do tego, aby cieszyli się życiem, czerpali radość i różne przyjemności pełnymi garściami.

Horoskop dzienny - Byk

Nie szukaj szczęścia tam, gdzie go nie ma. Posłuchaj, co ma do powiedzenia twój partner. Wtedy masz o wiele większe szanse na zdobycie tego, czego pragniesz i o czym marzysz.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Uważaj na swoje zdrowie. Ostatnio łapiesz coraz więcej wirusów. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie udawaj się w miejsca, gdzie jest dużo ludzi. Omijaj szerokim łukiem sklepy, galerie handlowe czy autobusy.

Horoskop dzienny - Rak

Dziś może nadarzyć się okazja na większy przypływ gotówki. Nie zmarnuj tej szansy i pomnóż swój majątek. 17 maja finanse same się do ciebie kleją. Znajdziesz zaginione banknoty czy biżuterię, które kiedyś zgubiłeś. Spróbuj szczęście na loterii, to dobry dzień.

Horoskop dzienny - Lew

Jest duża szansa, że poznasz kogoś naprawdę interesującego i wyjątkowego. To właśnie ta osoba może okazać się miłością na całe życie. Jeżeli jesteś w związku miej się na baczności, gdyż nowo poznana osoba może zawrócić ci w głowie i porządnie namieszać w życiu.

Horoskop dzienny - Panna

Dzisiaj wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nie musisz się niczym stresować, bo wyśmienicie sobie ze wszystkim poradzisz. Nawet rzeczy, które będą wydawały się na początku niezwykle trudne, okażą się być dla ciebie łatwizną.

Horoskop dzienny - Waga

Miłość wisi w powietrzu. Jeżeli jesteś singlem, to poznasz osobę, która zawróci ci w głowie i z którą spędzisz resztę swojego życia - miej oczy dookoła głowy. Osoby w stałych związkach na nowo poczują do siebie pociąg, okazując przy tym wiele czułości. W pracy dobrze dziś będzie połączyć siły, a na pewno wspólnie szybko się ze wszystkim uporacie.

Horoskop dzienny - Skorpion

Nareszcie poczujesz się doceniony i dowartościowany. Zyskasz jakieś uznanie i będziesz dzisiaj stawiany innym za wzór do naśladowania. Te miłe doznania będą miały miejsce także na gruncie prywatnym. Ktoś zacznie cię adorować.

Horoskop dzienny - Strzelec

Musisz zacząć poświęcać więcej czasu dla swojego partnera/partnerki. Usiądźcie i przeprowadźcie poważną rozmowę na temat waszego związku. Niech nikt tego dnia wam nie przeszkadza. W ostatnim czasie w waszym życiu było za mało intymności i bliskości. Czas to naprawić.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Zaczniesz odkrywać w sobie nowe zdolności i to w idealnym momencie. Szykują się poważniejsze zmiany w twojej ścieżce kariery. Zrobiłeś się odważniejszy i już nie boisz się eksperymentów. Bliscy będą cię wspierać, a Ty będziesz zadowolony z tego, jak sobie radzisz.

Horoskop dzienny - Wodnik

W końcu znajdziesz czas dla swoich bliskich, którego ostatnio tak bardzo nie miałeś. Pójdźcie na wspólny spacer albo wybierzcie jakiś seans w kinie. Spędź z rodziną jak najwięcej czasu, bo kolejne takie spotkanie szybko nie nastąpi. W pracy bez większych zmian. Stabilnie, spokojnie i bez nerwów.

Horoskop dzienny - Ryby

To będzie bardzo przyjemna środa. Dziś nagle wszystko wróci na właściwe tory i to bez twojego większego wkładu. Ktoś wykona za ciebie pracę i nie będzie chciał nawet podziękowań. Miej jedynie dystans do łakoci, na które ostatnio masz coraz większą ochotę.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.