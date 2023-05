Horoskop dzienny na wtorek - 16 maja

Horoskop dzienny - Baran

Horoskop dzienny - Byk

Wszystkie ambitne plany, jakie masz w pracy, odłóż na bok, niech poczekają na lepszy okres. To jest dobry czas na polepszenie kontaktów z bliskimi. Zobaczysz, jeśli tylko dasz trochę z siebie, to wszystko zmieni się na lepsze.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Horoskop dzienny - Rak

Zacznij się skupiać bardziej na sobie i przestań przejmować się innymi. Z dystansem podchodź do tego co uważają Twoi bliscy czy szefowie. Każdą uwagę przyjmij z wyrozumiałością, ale zachowaj zdrowy umysł i nie bierz do serca wszystkiego co usłyszysz.