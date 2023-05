Horoskop dzienny na wtorek - 9 maja

Horoskop dzienny - Baran

Horoskop dzienny - Byk

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Horoskop dzienny - Rak

Horoskop dzienny - Lew

Horoskop dzienny - Panna

Horoskop dzienny - Waga

Dzisiaj możesz mieć poczucie, że wszyscy z twojego otoczenia będą cię odrzucać i nikt nie będzie chciał ciebie słuchać. Będzie to trudny dzień, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi. Dziś sam będziesz szukać powodów do kłótni i oczywiście je znajdziesz.

Horoskop dzienny - Skorpion

Na reszcie uda ci się odzyskać coś, co zostało ci zabrane w bardzo podstępny sposób już dawno temu. W sprawach sercowych osoba, z którą żyjesz zacznie znowu starać się o twoje względy i na nowo zapłonie w was ogień miłości.

Horoskop dzienny - Strzelec

Musisz w końcu poważniej podejść do swojej pracy. Będziesz musiał zaangażować się bardziej niż zazwyczaj w sprawy biznesowe. Nie możesz wiecznie uciekać od problemów i wymigiwać się od obowiązków, bo wcześniej, czy później i tak to wszystko cię dogoni.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Dobra passa cię nie opuszcza. To, co teraz uda ci się zrealizować, w najbliższym czasie przyniesie obiecujące rozwiązania. Zacznij bardziej patrzeć na to co jesz. Słodkie przekąski warto zamienić na bardziej zdrowe warzywa i owoce, a zobaczysz jak szybko zmieni się twoja sylwetka.