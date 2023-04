Horoskop na czwartek - 6 kwietnia

Baran (21 marca - 19 kwietnia)

Żyjesz za szybko, przez co dzisiejszy dzień upłynie Ci w zawrotnym tempie. Musisz zwolnić. Czas wybrać się z pewną osobą na romantyczną kolację, aby otworzyć się na lepszy związek. Dopuść do siebie cieplejsze uczucia i nie chowaj się za tym co Cię boli. Unikaj kłótni. Nie tylko popsują Ci nastrój, ale dodatkowo staną się przyczyną gorszego samopoczucia.

Byk (20 kwietnia - 20 maja)

Mogą nachodzić Cię ciężkie wspomnienia, mroczne myśli i wizje. Nie patrz na innych, tylko licz na siebie i własne umiejętności. Nie słuchaj żadnych "życzliwych" rad. Zaufaj swojej intuicji i nie rozpamiętuj bólu dotyczącego przeszłości.

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)

Mimo natłoku spraw, dziś na wszystko znajdziesz czas, nawet jak będzie wydawać się to niemożliwe. Unikaj imprez do "białego rana" i nie przesadź z alkoholem. Wyjdź wcześniej, wyśpij się i odpocznij. Uwierz, że twoja relacja, to źródło satysfakcji dla obu stron.

Rak (21 czerwca - 22 lipca)

W pracy nie podejmuj pochopnych decyzji i uważaj na każdego rozmówce biznesowego. Zachowaj czujność. W miłości same plusy. Ciągłe niespodzianki, komplementy, zaskakujące wydarzenia, a wieczorem romantyczna kolacja w towarzystwie ukochanej osoby. Trzymaj się jej, bo może wiele zmienić w Twoim życiu i to tylko na lepsze.

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Dziś rób wszystko na co masz ochotę. Twoje nastawienie do życia i świata będzie wyśmienite. To doskonały dzień na poprawę swojej kondycji fizycznej, która ostatnio nie jest w najlepszym stanie. Może dłuższy spacer z ukochaną osobą?

Panna (23 sierpnia - 22 września)

Zrealizujesz ważny dla Ciebie plan, który otworzy Ci drogę po podwyżkę. Jednak staraj się zarówno w pracy i jak i w domu o dobrą atmosferę. Zrezygnuj z kłótni i zbędnych komentarzy. Miej na uwadze, że dzisiaj Pełnia Księżyca, zatem wszyscy mogą mieć trudności z utrzymaniem nerwów na wodzy.

Waga (23 września - 22 października)

Może okazać się, że jest to dla Ciebie najważniejszy dzień w miesiącu. W sprawach sercowych prawdziwe uniesienia i wybuch emocji. Dotrze dziś do Ciebie czego tak naprawdę chcesz. Zawalcz o siebie i swoje marzenia, bo o uczucia już nie musisz.

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Problemy, o których istnieniu nie zdawałeś sobie sprawy wyjdą na światło dzienne. Niedyspozycje bliskich, nagłe awarie czy zmiana harmonogramu świąt, wszystko to Ciebie zmartwi, ale nie na długo. Zadbaj o swoje zdrowie, bo choć teraz czujesz się dobrze, to tak naprawdę Twój organizm jest mocno wyczerpany.

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Los się do Ciebie uśmiechnie. Dostaniesz propozycję związaną ze sferą zawodową, jednak nic samemu nie przychodzi. Będziesz musiał wykazać się i konsekwentnie dążyć do celu. Masz w tym dniu szczęście, więc może warto wypróbować je w grach liczbowych.

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

To czego się tak obawiasz nie musi wcale się wydarzyć. Popracuj nad swoim wizerunkiem i wyglądem. Przestań myśleć tylko o sobie, a zacznij też o innych, a szczęście się do Ciebie uśmiechnie.

Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)

Masz teraz okazję zrealizować cel, do którego dążysz już od pewnego czasu. Domkniesz wszystkie sprawy, nad którymi pracowałeś od początku tygodnia. Ktoś zacznie o Ciebie dbać i będzie zabiegać o twoje zadowolenie. Możliwe, że czekać Cię będzie udana randka, tylko musisz sobie na to pozwolić.

Ryby (19 lutego - 20 marca)

Czwartek nie należy do twoich dni. Mogą pojawić się różne dolegliwości, a także humor nie będzie Ci dopisywać. Możesz czepiać się o wszystko i szukać tylko pretekstu do kłótni. Nie przeciągaj struny. Wyjdź tego dnia na spacer i przewietrz się, na pewno dobrze Ci to zrobi.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.