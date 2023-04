Horoskop na maj 2023. Koziorożec: co czeka osoby spod tego znaku?

Jak wygląda horoskop miesięczny dla Koziorożca w maju?

W pracy nikt ani nic ciebie nie powstrzyma. Będziesz dążyć do wyznaczonych sobie celów. Będziesz bezwzględny do siebie i innych, a jeśli ktoś się z Tobą skonfrontuje, doprowadzi to do wstrętnej kłótni. Postawisz na swoim i nie będziesz przejmować się opinią innych. Uważaj jednak, bo twój umysł może okazać się przeszkodą największą dla samego ciebie. Przeskakując z jednej rzeczy do drugiej, nie ukończysz w końcu żadnej. Dlatego skup się na tym co robisz i nie pozwól, by cokolwiek ciebie rozproszyło.