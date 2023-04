Horoskop na maj 2023. Lew: co czeka osoby spod tego znaku?

Jak wygląda horoskop miesięczny dla Lwa w maju?

Horoskop miesięczny Lwa będzie oparty na sprzeczkach i awanturach. Naucz się trzymać emocje na wodzy. Okazji do wypowiadania nieprzemyślanych słów będzie w maju sporo. Może warto ugryźć się w język? Pamiętaj, że nie da się cofnąć wypowiedzianych pochopnie zdań. Potem będziesz ich tylko żałować, ale będzie już za późno.

Nie podejmuj samodzielnie żadnych decyzji. To nie jest najlepszy czas na branie na siebie nowych wyzwań. Za każdym razem, gdy będziesz chciał dokonać jakiegoś wyboru, poradź się najbliżej ci osoby, która chętnie ci pomoże.

Skup się na swojej karierze i odłóż sprawy osobiste na bok. Będziesz mieć do wykonania bardzo ważne zadanie, na które dostaniesz mało czasu, dlatego nie zwlekaj, tylko weź się od razu do roboty, a korzyści same na ciebie spłyną.