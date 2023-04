Horoskop na maj 2023. Ryby: co czeka osoby spod tego znaku?

Jak wygląda horoskop miesięczny dla Ryb w maju?

Horoskop miesięczny Ryb będzie pod znakiem spełnienia i odpoczynku. W maju w końcu uporasz się ze wszystkimi problemami uczuciowymi. Nadejdzie dla ciebie zupełnie nowa era. Zaczniesz z dystansem patrzeć na otaczającą cię rzeczywistość, na problemy, które w niej się pojawiają i trudne dylematy bez rozwiązania. Zrozumiesz w końcu, jak ważny jest odpoczynek.

Zaczniesz więcej czasu spędzać z ukochaną osobą. Wspólne zakupy czy wypad do kina zbliży was jeszcze bardziej. Dobrym pomysłem będzie także wspólny wyjazd, nawet na weekend. Maj to idealny miesiąc do poszerzania grona znajomych i przyjaciół. Twoje usposobienie sprawi, że osoby z Twojego otoczenia będą czuć się bezpiecznie. Masz także niesamowitą zdolność współczucia, która przyda się do wsparcia najbliższych. Pomaganie innym da ci wiele satysfakcji, a także pomoże uporządkować myśli.

Maj przyniesie ci także wiele wyrzutów sumienia, które zostaną wywołane przez wydarzenia z przeszłości. Nie zagłębiaj się w to i zacznij myśleć o tym, co jest tu i teraz. Skup się na sobie i swoich bliskich. Wyciągnij pozytywne wnioski z tego, co było i podążaj do przodu.

W drugiej połowie maja może spotkać cię konflikt pomiędzy tobą a jedną z bliskich ci osób. Powodem tej sytuacji może być brak zrozumienia ostatnich wydarzeń, które was spotkały, a także mieszanie się w twoje sprawy, które dla ciebie mają wyjątkowy charakter, bo są jednocześnie intymne. Nie daj wmówić sobie czegoś, co nie jest prawdą. Ty najlepiej wiesz, co jest dla ciebie najlepsze.

W pracy niespodziewane zawirowania. Ktoś będzie próbował rzucać ci kłody pod nogi, więc miej oczy i uszy dookoła głowy. Uzbrój się w cierpliwość i nie daj sobą rządzić. Znaj swoją wartość i pokaż, że jesteś ponad to. Rób swoje, a na wszystkie uwagi po prostu przytakuj. Popłaci to w kolejnych miesiącach.

Szczęśliwe daty w maju to: 6, 12, 13, 27, 28.

