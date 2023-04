Horoskop na maj 2023. Strzelec: co czeka osoby spod tego znaku?

Jak wygląda horoskop miesięczny dla Strzelca w maju?

Maj to doskonały miesiąc, żeby zatrzymać się na chwilę i pomyśleć nad sensem swojego życia, a w szczególności nad sferą uczuciową. Twoja ukochana osoba będzie tęsknić za czułymi słowami i gestami z Twojej strony. Spraw jej odrobinę przyjemności i zaproś na romantyczną kolację, po czym spędźcie upojne chwile w domu tylko we dwoje. Jeżeli jesteś samotny, to w maju spotkasz uroczą osobę, która od pierwszego spojrzenia zawróci ci w głowie. Lecz uważaj, bo charakter tej osoby do najłatwiejszych nie należy.