Horoskop na maj 2023. Waga: co czeka osoby spod tego znaku?

Jak wygląda horoskop miesięczny dla Wagi w maju?

Horoskop miesięczny Wagi będzie bardzo interesujący. Maj będzie twoim miesiącem. Znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące cię pytania. Postaraj się jednak podchodzić do wszystkiego z większą uwagą i bardziej rzeczowo. Pokaż otoczeniu, że gdy potraktują cię poważnie, tak jak na to zasługujesz, to z pewnością na tym skorzystają.

W pracy zostaniesz zauważony przez szefostwo. Co prawda łatwo nie będzie i będziesz musiał wykazać się ogromnym wysiłkiem, to nie poddawaj się i nie zaniechuj wysiłków. Kto jak kto, ale ty umiesz się zmobilizować, jeśli tylko masz odpowiednią motywację. A będą nią pieniądze, które zyskasz podczas awansu, który jest już bliżej niż ci się wydaje.

Przed tobą wiele ważnych spotkań oraz konferencji. Postaraj się zachować trzeźwość umysłu oraz poczucie humoru. Staraj się spędzać czas z wysoko postawionymi osobami, na poważnych stanowiskach. Połączysz wtedy interesy z przyjemnościami.

W sferze uczuciowej bardzo dobra passa. Jeżeli jesteś w związku, to postaraj się spędzać każdą wolną chwilę ze swoją drugą połówką, bo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebuje ona twojej obecności. Poczujecie się jak na początku waszej relacji. Pozwólcie, żeby namiętność pochłonęła was w całości. Natomiast jeżeli jesteś singlem, to właśnie teraz masz największą szansę na znalezienie drugiej połówki. Już w drugiej połowie maja pojawi się w twoim życiu ktoś, kto absolutnie zawróci ci w głowie. Dlatego miej oczy dookoła głowy i nie pozwól, by żadna nowa osoba umknęła twojej uwadze.

Zadbaj o swoje zdrowie. Unikaj alkoholu i innych używek, gdyż możesz mieć problemy z nerkami. Jeśli tak bardzo będziesz potrzebować się odprężyć, to wypij kieliszek wina, a imprezy zostaw na kolejne miesiące. Wyjdzie ci to tylko na zdrowie. Zacznij więcej spacerować. Robi się coraz cieplej i jest to też dobra pora na randki.

Szczęśliwe daty w maju to: 5, 11, 22, 26, 29.

