Horror zwierząt podczas "Sylwestra z Dwójką". Wystraszone próbowały uciekać przed fajerwerkami (WIDEO)

Fajerwerki wystrzelone podczas "Sylwestra z Dwójką" spłoszyły zwierzęta. Zaoferowano nagrodę za pomoc w identyfikacji sprawców

Jakie to smutne... Co Ci ludzie mają zamiast mózgu; Skuryyny; Zakazań w końcu tych fajerwerków; Koniec z tym dziadostwem; Mam nadzieję, że to ostatni taki sylwester w tym miesiącu; Straszne; Masakra, co Ci ludzie mają w głowach?!; Przestańcie strzelać w sylwestra! - czytamy w komentarzach.