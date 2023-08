"Hotel Paradise: All Stars": Wiemy, KTO wygrał show TVN-u! NAGLE uczestniczka rozbiła kulę! "Czuję się na maksa oszukany"

Ola 12 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Sądzę że Julia zobaczyła, że Grześ jest lubiany i głównie dlatego z nim była, może czasem byłoz nim fajnie bo jej kadził ale to wszystko. On jest trochę niedojrzały ale dobry i szczery. Dziwne było że jednego dnia go ochrzaniala a za chwilę się tuliła. Myślę że zdawała sobie sprawę że bez niego odpadnie. Jednak Kornelia miała co do niej rację. Nawet jeśli stwierdziła że z nim nie będzie po programie mogła zachować się - jakoś. W końcu to dzięki niemu doszła do finału. No ale jak się nie ma klasy to co zrobić...