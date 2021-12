"Hotel Paradise". Inga wchodzi do finału kosztem Mateusza i Vanessy. Widzowie: "ODWALIŁAŚ CHAMSTWO"

ddddddd 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ten który nie ma powrotu od razu leci do Polski i już nie wraca, nie ma go nawet na finale, Ci którzy mają być w finale a odchodzą żeby potem wrócić są chwilowo w innym hotelu. Nikt nie bawił by się w latanie tam i z powrotem bo to kosztuje, Sam pobyt tam też trwa kilka dni tak naprawdę, kręcą parę odcinków dziennie, według scenariusza. Wszystko jest ustawione, w każdej serii to samo, ktoś ma wypadek, coś sobie łamie, wielka miłość jest rozdzielana po czym partnerka wraca do programu itd. Do przewidzenia.