"Hotel Paradise": Kara i Marcin już ze sobą ZAMIESZKALI!

Xdc 2 godz. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Było widać w programie, że go do niej ciągnie. Było widać tą chemię między nimi, a z Natalią nie - nawet jej cały czas mówił, że nie chce związku - nie było tego uczucia. Weszła Kara i chłop się zauroczył na maxa. Jedyne co to mogli trochę zaczekać ze wszystkim do czasu wyjaśnienia sobie spraw z Natalią.