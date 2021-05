"Hotel Paradise": Krzysiek SPŁAWIA Kornelię: "Bardziej mnie ciągnie DO NIEJ niż do ciebie"

Akcja w Hotelu Paradise nie zwalnia tempa. Ostatnio do programu weszła nowa uczestniczka, którą widzowie porównują do... Ewy Minge.

Na "Pandorze" to właśnie rudowłosa Justyna dostała najwięcej pytań. W odpowiedzi na jedno z nich wyznała, że Krzysiek "jest w jej typie" i rozważa podejście do niego na "rajskim rozdaniu". Z kolei Krzyś pochwalił jej "zaje*iste piersi". Na to Kornelia stwierdziła, że trzeba "zaznaczyć teren" i obdarzyła go pocałunkiem.