"Hotel Paradise". Łuki ODPADŁ z programu, a widzowie są... ZACHWYCENI: "W KOŃCU! Zachowywał się okropnie..."

Jednak zanim doszło do najważniejszej decyzji, zawodnicy musieli zmierzyć się w specjalnej konkurencji. Było o co walczyć, gdyż stawką był immunitet. Siłowe zmagania zwyciężył Łukasz i to on otrzymał wspomnianą nagrodę, którą mógł zabrać dla siebie albo obdarować nią kogokolwiek z uczestników.