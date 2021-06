"Hotel Paradise": Marcin i Kara POTWIERDZAJĄ ZWIĄZEK po miesiącach ukrywania się! "Mnóstwo osób w nas NIE WIERZYŁO"

Mona 20 min. temu zgłoś do moderacji 61 6 Odpowiedz

On nie chciał być z Natalia, taki format programu, że żeby przetrwać musisz się z kimś związać, jak tylko Kara się pojawiła to oczy mu się zaświeciły. Apel do dziewczyn, nie próbujcie zatrzymać faceta na siłę, to się nigdy nie uda! Jeśli to miłość - powodzenia