"Hotel Paradise". Uczestnicy ROZGROMIENI na teście wiedzy ogólnej! Zanussi jest sportowcem, Sienkiewicz reżyserem, a renety to... GRZYBY

Test wiedzy ogólnej na przestrzeni ostatnich lat stał się już stałym punktem w harmonogramie kolejnych sezonów Hotelu Paradise , na który ze szczególnym utęsknieniem wyczekują widzowie spragnieni rozgrywki z najwyższej półki. Z radością donosimy, że tegoroczna edycja show pod tym względem nie rozczarowała. W najnowszym odcinku na uczestników padł blady strach, gdy Klaudia El Dursi wywoływała ich kolejno do tablicy.

Porażka w teście wiedzy ogólnej w "Hotelu Paradise"

Ja nie lubię gier, w których muszę zmierzyć się z kimś na wiedzę ze szkoły. Z biegiem czasu ja zaczęłam przyswajać jakby wiedzę potrzebną dosłownie. O PIT-ach, o rachunkach, jak odplamić coś. Taka wiedza bardziej mi się przyda - stwierdziła zwolenniczka pragmatycznego stosunku do codzienności. Ja przyjmuję to na klatę. Ja już nie pamiętam, co było w gimnazjum 8 lat temu.