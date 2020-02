"Hotel Paradise": Lexi została BEZ PARY! "Czuję się, jakby ktoś wyniósł moje śmieci"

Dudu 21 min. temu zgłoś do moderacji 36 0 Odpowiedz

Powinni wziac jakies normalne babki, Baske z ksiegowosci, Zuze z miesnego, Honorate co siedzi na kasie w sklepie i normalnych facetow, fizycznych pracownikow, przecietnych z wygladu ale z charakterem i takich co w zyciu cos przeszli. Nabrali patusow 24-26 ktorzy maja mniemanie o sobie wyebane w kosmos i to ma byc ciekawe? Rozmiar buta to chyba cyfra okreslajaca ich IQ