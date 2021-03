Hubert Gromadzki z "Top Model" chwali się, że chciał poderwać Julię Wieniawę. "Wybrała Barona"

elen4 48 min. temu zgłoś do moderacji 14 78 Odpowiedz

Jakby byla interesowna to nie zwiazałaby sie z tym całym Nikodemem,o ktorym nikt nic nie wiedział do czasu aż zaczął spotykać się z Julką. To raczej on ją wykorzystuje jak może... dziwne że ona tego nie widzi. A mogłaby mieć naprawdę fajnego faceta