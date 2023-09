Hugh Jackman ROZWODZI SIĘ ze starszą o 13 lat żoną. Media ujawniają kulisy ROZPADU małżeństwa: "Psuło się od dłuższego czasu"

KierowcaBombo... 49 min. temu zgłoś do moderacji 32 3 Odpowiedz

Kolejna ostoja hollywoodzkiego małżeństwa runęła. Zostaje jeszcze Pierce Brosnan. Szkoda, wydawało się, że Hugh Jackman i jego żona to ludzie z klasą, których omija zgnilizna Hollywood. A jednak wpisy w mediach społecznościowych, zapewnienia o miłości na całe życie, sielance, niewyobrażaniu sobie życia bez siebie to tylko pełne hipokryzji mydlenie oczu. W imię czego? Skoro psuło się wcześniej to po co te łgarstwa o miłości?