Hunter Schafer z "Euforii" pozuje dla "ID" i ocenia: "Pokazaliśmy TO G*WNO, którego wcześniej NIE BYŁO w telewizji" (ZDJĘCIA)

To była naprawdę dobra okazja, aby pokazać to g*wno, którego wcześniej nie było w telewizji, ukazujące to, co tak naprawdę dzieje się w głowach młodych osób trans poza rozmyślaniami typu: "Och, boję się, co ludzie pomyślą, bo jestem trans". Coś prawdziwego, duchowego, filozoficznego... Kim jestem? Co to wszystko znaczy? - przyznała.