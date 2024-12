Julia Wieniawa cała na biało i w kabaretkach lansuje się na premierze filmu. Modna?

Julia w Warszawie ma wszędzie blisko, ale dzieci spod Otwocka nie. "W czwartek, 12 grudnia Weronika (spod Otwocka) jak zwykle wyszła rano do szkoły. Pojechała do Mińska Mazowieckiego (woj. wielkopolskie), w którym się uczy. Po lekcjach miała wrócić do domu". Codziennie rano do szkoły do Wielkopolski i to skąd, ze wschodniego brzegu Wisły, no, no. Tak artykuły piszą w Polsce.