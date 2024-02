Ida Nowakowska komentuje zwolnienie z "Pytania na Śniadanie": "Do dziś otrzymuję TYSIĄCE LISTÓW". Wiadomo, co teraz robi

Ida Nowakowska, podobnie jak wielu innych prezenterów, zniknęła z"Pytania na Śniadanie" w grudniu ubiegłego roku. Gwiazdę można obecnie zobaczyć w programie "The Voice Kids", co jest związane z emisją nagranego wcześniej programu. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy gwiazda TVP pojawi się również w odcinkach na żywo. Niemniej jednak, jej stosunek do wspomnianego talent show zdaje się niezmiennie pozytywny.

[...] To świetna, nowoczesna produkcja i bardzo cieszę się, że jestem jej częścią. Zapraszam do oglądania, to program dla wszystkich pasjonatów śpiewu i muzyki! - powiedziała w wywiadzie dla "Super Expressu".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Anna Popek przerywa milczenie po zwolnieniu z TVP: "W pierwszej fazie było mi smutno"

Ida Nowakowska komentuje swoje zniknięcie z "Pytania na Śniadanie"

Po zniknięciu z programu śniadaniowego widzowie tłumnie zaczęli utyskiwać na zmiany w składzie ekipy "Pytania na Śniadanie". Ida wyznała, że nadal otrzymuje listy od fanów, którzy wyczekują jej telewizyjnego powrotu. Okazuje się, że celebrytka pracuje obecnie nad "międzynarodowym projektem", który w niedalekiej przyszłości ujrzy światło dzienne.

Kochałam te cudowne poranki spędzone wspólnie z gośćmi i widzami. Do dziś otrzymuję od nich tysiące listów, wiele osób spotkanych na ulicy pyta mnie, gdzie będzie można mnie zobaczyć, a to zobowiązuje. Obiecuję, że nie zawiodę. Obecnie pracuję nad międzynarodowym projektem, niedługo ponownie będę w USA, teraz jestem w Paryżu. Jest to dla mnie intensywny czas i nie mogę się doczekać, aby podzielić się efektami pracy. Nawet tutaj zatrzymują mnie na ulicy Polacy, którzy byli częścią naszej "pytaniowej" rodziny. [...] - skomentowała.

Tęsknicie?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.