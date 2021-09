Idealne popołudnie Idy Nowakowskiej: lanczyk w knajpce, rodzinny wypad do parku i wizyta w "kościółku" (ZDJĘCIA)

W niedzielę świeżo upieczeni rodzice wykorzystali ładną pogodę, by w rodzinnym gronie udać się na jesienny spacer. Najpierw Ida i Jack wybrali się na lancz do jednej ze stołecznych restauracji, gdzie celebrytka zaserwowała "amciu amciu" synkowi (czym pochwaliła się na Instagramie), by następnie skierować się w stronę parku. W międzyczasie małżonkowie zrobili przystanek w kościółku, z którego celebrytka dodała zdjęcie na Instastory z podpisem "Ulubione miejsce".