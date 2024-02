Idealnie wygładzona Madonna wzięła udział w ODWAŻNEJ sesji zdjęciowej. Ikona? (FOTO)

Madonna wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał

Ikona muzyki rozrywkowej przyzwyczaiła swoich odbiorców do wywoływania obyczajowych skandali. Upływający czas w żaden sposób nie wpływa na jej podejście do seksualności. Wręcz przeciwnie, amerykańska gwiazda wciąż rozpala męskie zmysły, co udowadnia najnowsza sesja fotograficzna z jej udziałem promująca premierę teledysku do utworu "Popular" nagranego wspólnie z The Weekndem.