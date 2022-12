Iga Krefft nie wiąże swojej przyszłości z Polską: "NIE CZUJĘ SIĘ Polką. Nie czuję przynależności do tego miejsca"

Ghy 1 godz. temu zgłoś do moderacji 283 25 Odpowiedz

Polecam wyjazd do krajów, do których się Polskę porównuje, typu Białoruś czy Rosję. Wtedy się przekona jak mało widziała. Polecam to każdemu, kto cierpi na zaburzenia ojkofobiczne. Plucie do własnego talerza to choroba tych czasów.