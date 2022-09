Iga Krefft pozuje topless, a fanka komplementuje: "Prawdziwa kobieta z prawdziwymi kształtami" (ZDJĘCIA)

Iga Krefft zdobyła rozpoznawalność dzięki roli Uli Mostowiak w "M jak miłość". Choć 27-latka wielu wciąż najbardziej kojarzy się z telewizyjnym tasiemcem, z czasem postanowiła jednak porzucić aktorstwo na rzecz kariery muzycznej. Krefft już od kilku lat nagrywa i koncertuje pod pseudonimem Ofelia. Artystka na co dzień spełnia się także jako influencerka, ochoczo relacjonując fanom codzienne poczynania - niedawno dokumentowała na przykład przeprowadzkę do 35-metrowego domu.

Jak na prawdziwą gwiazdę mediów społecznościowych przystało, Iga Krefft dokłada wszelkich starań, by raczyć obserwatorów kolejnymi dopracowanymi ujęciami. Celebrytka znana jest z zamiłowania do mody i oryginalnych stylizacji, od niedawna prezentuje także w sieci całkiem odmieniony wizerunek - w lipcu Iga postanowiła przefarbować włosy na bardzo jasny blond, przy okazji rozjaśniając również brwi. Nowy look 27-latki zachwycił jej fanów.