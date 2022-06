Iga Krefft pozuje w bikini w swoim 35-metrowym domu! "Kocham moją MINI REZYDENCJĘ"

Piosenkarka zdradziła, że właśnie urządza domek i wrzuciła do sieci "mini sesję" na nowej, białej kanapie. Zapozowała do zdjęć w samym bikini i kapeluszu. Zdradziła też, co jeszcze musi kupić, by w pełni cieszyć się sielskim życiem na odludziu.