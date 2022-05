Iga Krefft stawia czoła ograniczeniom. Jej nowe wcielenie jest… oh!

Poza nagrywaniem piosenek i występami na scenie Iga spełnia się też jako influencerka i na bieżąco relacjonuje codzienne poczynania w sieci. Ma bardzo twórcze i oryginalne podejście do swojej muzyki i wizerunku, dzięki czemu cieszy się oddaniem fanów. Jej nieszablonowy styl przejawia się też w kanałach społecznościowych oraz kampaniach, w których bierze udział. Niedawno artystka zaangażowała się w wyjątkowo… smaczny projekt i została ambasadorką marki E.Wedel, gdzie wspiera Lody E.Wedel OH! . Wszyscy kochamy słodkie przyjemności, a wspomniane lody mają wiele pysznych odsłon. Bez wątpienia taka różnorodność, podobnie jak pomysł na muzyczne wcielenia, jest czymś co zwraca uwagę na rynku. A Iga (a może raczej Ofelia) nie ukrywa tego, że zachwyca się życiem. To, w jaki sposób to robi, po prostu #JestOH!

Wygląda na to, że możemy odkryć następną tożsamość artystki. W internecie pojawił się trzeci singiel "Samuraj" – to kolejna odsłona drugiej płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Kadry przenoszą nas w klimat filmów z lat 80., a wokalistka tym razem ujawnia się jako Helena. Utwór opowiada o tym, że warto stawać twarzą w twarz z ograniczeniami, które często kryją się wewnątrz nas. To również pretekst, by wyjść poza stereotypy i przekonać się, że kobieta może robić to samo, co mężczyzna. Cóż, życie jest za krótkie, by przeżyć je tylko jako jedna osoba. Dlatego warto próbować nowych rzeczy. Też tak sądzicie?