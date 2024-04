Iga Lis celebruje 29. urodziny Natalii Szroeder. Pokazała piosenkarkę W ŁÓŻKU (FOTO)

Xrtcvyug 37 min. temu zgłoś do moderacji 83 11 Odpowiedz

No i wystarczy zerknąc na pierwszą fotę nad łóżkiem, by się przekonać, ze nadal jest z quebo. Raczej zadna przyjaciolka nie wieszalaby jej foty z ex facetem. Poza tym ma pierscionek zareczynowy na ręce... 100lat jej życzę w szczęsciu i zdrowiu, bo to nie tylko przepiękna kobieta, ale i kulturalna, ładnie wypowiadająca się, niegloopia osoba. Zawsze po obejrzeniu wywiadów z nią byłam pod wrażeniem. No i niezaprzeczalny talent muzyczny, taneczny, wokalny.