Iga Lis pokazała, co działo się za kulisami teledysku Taco Hemingway, który wzruszył Kingę Rusin (ZDJĘCIA)

Chociaż Taco Hemingway ma na swoim koncie wiele popularnych utworów, to nie ma w zwyczaju nagrywać do nich teledysków. Teraz zrobił wyjątek. Obraz do "Galateo" wyreżyserowała partnerka muzyka, Iga Lis. Córka Rusin i Lisa podzieliła się historią powstania teledysku i smaczkami zza kulis.