Iga Świątek nie musi obawiać się o finanse. Tenisistka już zarobiła FORTUNĘ za grę na Wimbledonie. Kwota robi wrażenie...

Iga Świątek jest ikoną nie tylko polskiego, ale i światowego tenisa. 22-latka stała się już dumą narodową, a Polacy uwielbiają śledzić jej sportowe dokonania. Jakiś czas temu Świątek po raz trzeci świętowała wygraną w turnieju Rolanda Garrosa, kiedy to w wielkim finale French Open pokonała Karolinę Muchovą. Mimo że walka była zacięta, to Iga ponownie udowodniła, że to do niej należy tytuł pierwszej rakiety świata.