Iga Świątek pozuje na rajskiej plaży. Podzieliła się z fanami prywatnymi kadrami (ZDJĘCIA)

Zobacz także: Co za emocje! Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Miami [SKRÓT MECZU]

Iga Świątek odpoczywa w Miami

Wrócił do Polski Maciej Ryszczuk, Tomasz Wiktorowski, Tomek Moczek, Daria z Igą zostały tutaj, by odpocząć, zregenerować się mentalnie po tych dwóch ostatnich występach w Indian Wells i Miami. Na święta Iga będzie już w Warszawie - przekazał po meczu Bartosz Ignacik, wysłannik Canal+.

Iga Świątek pozuje na rajskiej plaży

Oczywiście nie takiego wyniku chciałam, ale nie zmienia to faktu, że Miami to świetne miejsce i uwielbiam tu być. Parę dni resetu i ładowania baterii i pora wracać do pracy. Mam co robić.Ach i jeszcze jedno...Wesołych Świąt! - napisała na Instagramie.