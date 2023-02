Iga Świątek w eleganckiej sukience zadała szyku w Katarze. Pasuje jej taki styl? (ZDJĘCIA)

Omom 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niestety sportowcy nie mają wyczucia elegancji. Jedyne co idealnie potrafią dobrać, to jakiś fajny strój sportowy... Kreacje wieczorowe to ich słaba strona 😂 oczywiście jest to nieistotne przy takim talencie ❤