Iga Świątek ZAGRAŁA W TENISA z gwiazdą "Przyjaciół". Na korcie stanęła oko w oko z Courteney Cox (WIDEO)

????? Jak to jest że 30 miliardów na cpk to za dużo pieniędzy i wmawia się nam że nas nie stać lub że musimy się zapożyczyć albo oddać udziały w tej inwestycji zagranicznym inwestorom w zamian za pomoc w budowie tym samym tracąc przychód w przyszłości z usług które port oferuje . Transport pasażerów transport paczek z chin do Europy itd nie wspominając o cłach ktore należałyby się Polsce za każdy towar który dotarłby do Polski jako pierwszy kraj UE miałby pierwszeństwo do poboru ceł. Dalej po UE towary przeszłyby się bezcelowo!!!! Same przedłużenie pomocy socjalnej przezxtuska dla braci ze wschodu 12 miliardów nas stać. A sam PiS już rozdał 100 miliardów. Czyli pieniądze są. A za chwilę pomoc finansowa i zbrojenie nie wystarczą !!! potrzebny będzie polski maturzysta po przeszkoleniu za judaszowe 6000zł będzie mięsem na pierwszy ogień bo u nas obowiązek od 18 lat a nie 27 jak na wschodzie u nas 27 latkowie przybyli piją Aperol w pubie za polski zasiłek! Jakie jest twoje zdanie na ten temat?????