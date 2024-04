Ile do tej pory mogli zarobić uczestnicy "Tańca z Gwiazdami"? Rekordzista ma na swoim koncie już prawie 200 tysięcy

Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością, przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu "Taniec z Gwiazdami". Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety, z tym żebrem jest tak ogromny problem - mówiła na opublikowanym w sieci nagraniu.