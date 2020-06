Ile wiesz o rodzinie Kardashianów? (QUIZ)

Najsłynniejsza rodzina na świecie, czyli Kardashianowie (sorry, Windsorowie) właśnie zawitała na polskiego Netfliksa. Od pierwszego czerwca na platformie streamingowej można obejrzeć pierwsze dwa sezony show, któremu zawdzięczamy poznanie Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie i Kris. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy was do przetestowania swojej wiedzy z zakresu historii dumnego rodu Kardashianów z nowym quizem Pudelka!